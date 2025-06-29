Esenyurt'ta laf atma kavgası

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1152’nci sokakta yaşandı.

Bir kız, yolda yürüdüğü sırada bir şüphelinin kendisine laf atması üzerine durumu ailesine bildirdi. Duruma öfkelenen kızın yakınları, sokağa çıkarak laf atan şüpheliyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken tarafların aileleri de olaya dahil olunca ortalık birbirine karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada onlarca kişi kovaladıkları şüpheliyi dövdü.

OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle sakinleştirilip olay yerinden dağıtıldı, kavgaya karışan bazı şüpheliler ise olay yerinde gözaltına alındı.