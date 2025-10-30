Esenyurt'ta laf atma kavgası: İki yaralı
Esenyurt'ta iki aile arasında yaşanan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi yaralandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde laf atma kavgasında iki kişi yaralandı.
Olay, dün Saadetdere Mahallesi'ndeki 96. Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre önceden aralarında gerginlik bulunan iki aile arasında laf atma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kadınların da karıştığı kavgada iki kişi yaralandı.
Kavga eden taraflar çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Kavga
- İstanbul
- İstanbul Esenyurt