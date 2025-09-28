Esenyurt'ta laf atma kavgası caddeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu öne sürülen iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta laf atma kavgası caddeyi savaş alanına çevirdi

Esenyurt'ta iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Olay, dün gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıslar arasındaki laf atma nedeniyle çıktı.

Olaya, kavga edenlerin yakınları da dahil olunca, ortalık savaş alanına döndü.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tarafların cadde üzerinde birbirine saldırdığı görüldü.

Bir süre sonra sakinleşen taraflar, olay yerinden ayrıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...