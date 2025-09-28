Esenyurt'ta laf atma kavgası caddeyi savaş alanına çevirdi
İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu öne sürülen iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü.
Esenyurt'ta iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
Olay, dün gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıslar arasındaki laf atma nedeniyle kavga çıktı.
Olaya, kavga edenlerin yakınları da dahil olunca, ortalık savaş alanına döndü.
Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tarafların cadde üzerinde birbirine saldırdığı görüldü.
Bir süre sonra sakinleşen taraflar, olay yerinden ayrıldı.
