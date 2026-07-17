Esenyurt'ta mahalle karıştı, iki kişi kılıç çekti

İstanbul Esenyurt 'ta çıkan kavgada kılıçlar çekildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile karşı taraf arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sırasında bir kişi dışarıdan daireye taş attı. Olaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga büyüdü.

KILIÇ ÇEKİP SALDIRDILAR

Sokağa taşan kavganın o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, bir kişinin karşı tarafın üzerine kaldırım taşı attığı, iki kişinin ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı.

Yaşanan kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden taraflara müdahale etti.

Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.