Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri, bir matbaaya operasyon düzenledi.



Matbaada yapılan ilk incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak yapılan detaylı aramada elektrik panosu arkasında gizli bir kapı tespit edildi.

Kapının ardındaki gizli bölümde yaklaşık 271 milyon 150 bin sahte ABD doları ele geçirildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) nedeniyle ihraç edilen bir komiserin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını bildirdi.