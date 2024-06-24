Esenyurt’ta metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferler bir süre aksadı.



Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüsün motor kısmında Saadetdere Durağı yakınlarında yangın çıktı.



Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.



İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.