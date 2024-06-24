Esenyurt’ta metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

İstanbul Esenyurt’ta Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Esenyurt’ta metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüsün motor kısmında Saadetdere Durağı yakınlarında yangın çıktı.

sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.

nedeniyle bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti

Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti

TikTok'ta istismar skandalı: 5 yaşındaki çocuğu dudağından öpmeye zorlayan kadın tutuklandı

TikTok'ta istismar skandalı: 5 yaşındaki çocuğu dudağından öpmeye zorlayan kadın tutuklandı

Vergi reform paketinde sona doğru | AK Parti Sözcüsü Çelik: Spekülasyonlara itibar edilmemeli

Vergi reform paketinde sona doğru | AK Parti Sözcüsü Çelik: Spekülasyonlara itibar edilmemeli

Tekirdağ'da damat cinayeti: Kayınpederi ve kayınbiraderi kurşun yağdırdı

Tekirdağ'da damat cinayeti: Kayınpederi ve kayınbiraderi kurşun yağdırdı

Evi terk eden eşine sinirlendi, çocuklarını rehin aldı

Evi terk eden eşine sinirlendi, çocuklarını rehin aldı

10 yıldır arabanın içinde yaşıyormuş! Kahreden son

10 yıldır arabanın içinde yaşıyormuş! Kahreden son

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...