Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı.



7 YOLCU ALMASI GEREKEN MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI



Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi. ''Yarı yarıya'' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.



Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

"KOSKOCA ARAÇ SADECE 7 KİŞİ İLE Mİ SEFERE ÇIKSIN?"



Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

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