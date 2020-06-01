Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

Corona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlama ile ilgili İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı minibüsçülerin ''yüzde 50'' kuralını hiçe saydıkları belirlendi. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.

DHA 01.06.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 13:10

esenyurtta-minibusten-7-yerine-35-yolcu-cikti.jpg

İlişkili Haberler

İstanbul'da normalleşmenin ilk günü

İstanbul'da normalleşmenin ilk günü

İstanbul'da 'balık istifi' minibüse para cezası kesildi

İstanbul'da 'balık istifi' minibüse para cezası kesildi

Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM'de yoğunluk oluştu

Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM'de yoğunluk oluştu

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı.

7 YOLCU ALMASI GEREKEN MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI

Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi. ''Yarı yarıya'' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

"KOSKOCA ARAÇ SADECE 7 KİŞİ İLE Mİ SEFERE ÇIKSIN?"

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

VİDEO: YASAK BİTTİ, İSTANBUL'DAN GÖÇ BAŞLADI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...