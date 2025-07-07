Esenyurt'ta motosikletli kadınlara saldıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Tabela mevkiinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf atarak tacizde bulundu.

El kol işaretleri yapan ve küfürler eden şahıslar, kendilerine tepki gösteren kadınlara saldırdı.

Kadınları darbeden saldırganlar, yardıma koşanlara da saldırdı.

Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım eden bir kişinin kafasına vurdu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri K.E, M.B. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.