Esenyurt'ta ormandaki cinayetin şüphelileri 2,5 yıl sonra yakalandı

Esenyurt’ta ormanlık alanda yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü.



Olay, Esenyurt, İnönü Mahallesi 948 Sokak kenarındaki ormanlık alanda, 11 Kasım 2019'da öğle saatlerinde meydana geldi.



Ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Kurunç'u görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

O dönem Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu.

3 kişi ifadesinde "Birlikte alkol aldık, daha sonra beni burada bırakın dedi biz de bırakıp gittik" dedi. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



İsmail Kurunç

BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINDILAR



Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada serbest kalan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli tekrar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf ederken Şahin K.'nın da olayı gördüğünü söylediği öne sürüldü.



KIZ İSTEME MESELESİ YÜZÜNDEN ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ



Yapılan soruşturmada Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında daha önceden bir kız isteme meselesi yüzünden husumet olduğu belirlendi.

Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek istediği ancak İsmail Kurunç'un bu duruma karşı çıktığı tespit edildi. Evlilik olayının gerçekleşmemesinin ardından ikili arasında husumet oluştuğu öğrenildi.



Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.