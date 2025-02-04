Esenyurt’ta otele üç günde iki kez haraç saldırısı

Esenyurt’ta bir otel üç günde iki kez kurşunlandı.



Olay, 12 Ocak Pazar günü Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, haraç istenilen otelin önüne taksiyle gelen şüpheli, indikten sonra resepsiyonun olduğu noktaya giderek peş peşe ateş açtı.



Yürüyerek olay yerinden kaçan şüpheli sokak arasında tekrar taksiye binerek kayıplara karıştı.



İhbar üzerine otele gelerek olayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri otel ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.