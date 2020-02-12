Esenyurt'ta otomobilin çarptığı çift hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta otomobilin çarptığı karı koca hayatını kaybetti.



TEM bağlantı yolundan otomobiliyle Haramidere istikametine giden Cem Ç, karşıya geçmeye çalışan Ahmet ve eşi Belkizan Ört'e çarpmamak için manevra yaptı.



Savrularak önce bariyerlere daha sonra ise karı kocaya çarpan otomobil, ardından Rafet U. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada yaralanan çift, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Ahmet ve Belkizan Ört, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.