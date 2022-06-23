Esenyurt'ta 'park etme' kavgası: İki yaralı

Esenyurt'ta araç park etme meselesinden çıkan kavgada iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'ndeki emlakçı çalışanı, otomobilini iş yerinin önüne park eden sürücüden aracı çekmesini istedi.



Sürücü olumsuz yanıt verince bu kişiler arasında kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.



Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.



Kavga sırasında park edilen aracın ön ve arka camları kırıldı.



Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.