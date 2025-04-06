Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpıp kaçtı

İstanbul Esenyurt 'ta bir sürücü, park halindeki iki araca çarparak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre; otomobiliyle sokağa hızla giren sürücü, yolun solunda park halindeki iki otomobile çarparak kaçtı.



Olayın ardından hasar gören araç sahipleri polise başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.



Polis, şüpheliyi aranıyor.