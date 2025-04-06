Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpıp kaçtı
Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpan sürücü hızla kaçtı. Hasar gören araç sahipleri, polise başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.
İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, park halindeki iki araca çarparak kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; otomobiliyle sokağa hızla giren sürücü, yolun solunda park halindeki iki otomobile çarparak kaçtı.
Olayın ardından hasar gören araç sahipleri polise başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.
Polis, şüpheliyi aranıyor.
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