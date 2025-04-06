Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpıp kaçtı

Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpan sürücü hızla kaçtı. Hasar gören araç sahipleri, polise başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpıp kaçtı

İstanbul 'ta bir sürücü, park halindeki iki araca çarparak kaçtı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi.

Esenyurt'ta park halindeki iki otomobile çarpıp kaçtı - 1

Edinilen bilgiye göre; otomobiliyle sokağa hızla giren sürücü, yolun solunda park halindeki iki otomobile çarparak kaçtı.

Olayın ardından hasar gören araç sahipleri polise başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.

Polis, şüpheliyi aranıyor. 

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