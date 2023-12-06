Esenyurt'ta parktaki kadın cinayetinde sanığın müebbet hapsi istendi

İstanbul Esenyurt'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez’in mütalaada 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

Mütalaada olayın tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair yeterli delil bulunamadığı belirtildi. Maktulün kardeşi Volkan Yılmaz mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ablam 16 yerinden delik deşik edilerek öldürüldü. Nasıl canavarca hisle cezalandırılması istenmez" diye konuştu.



Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Meryem Yılmaz’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.



OLAYIN TASARLANARAK VE CANAVARCA HİSLE İŞLENDİĞİNE DAİR DELİL BULUNAMADI



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında maktul Meryem Yılmaz ile Erdal Dönmez’in ilişkileri olduğunu belirtti.

Mütalaada Dönmez’in olay gününden önce farklı tarihlerde birden çok kez Meryem Yılmaz’ın telefonuna sürekli onu öldüreceğine dair mesajlar gönderdiğine de yer verildi. Olay mütalaada şöyle anlatıldı. Erdal Dönmez, Meryem Yılmaz'ı Esenyurt’ta bulunan Kadir Topbaş Parkına görüşmek için çağırdı. Yılmaz ile Dönmez konuşmaya başladıktan bir süre sonra aralarında yaşanan tartışma sırasında Dönmez üzerinde bulunan bıçakla Yılmaz’ı bıçaklamaya başladı.