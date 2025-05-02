Esenyurt'ta pisi pisine ölüm! Tetiği çeken suç makinesi çıktı

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin bir süre sonra kendisini telefonla arayarak unuttuğu eşyasını kendisine getirmesini istediğini anlatan C.T., "İşim var. Sonra getiririm." cevabını verdiğinde aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını bir gün önce şüpheli Y.M.B.'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu anlattı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in hiç ilgisi olmayan bir kavga sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi.

"SİLAH PATLADI, BİR KİŞİ YERE DÜŞTÜ"

Olay günü bir kafede otururken şüphelinin yanına geldiğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan C.T'nin., "Biz boğuşurken bir anda elindeki silah patladı. O sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yere düştü." dediği öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından adliyeye götürülen C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TETİĞİ ÇEKEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın firari şüphelisi Y.M.B.'yi yakalamak için operasyon yapıldı.

Polis ekipleri şüphelinin kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde kimse bulunmazken yapılan aramada iki büyük el çantası içinde, 22 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilogram 929 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin sürdürdüğü operasyonlarda firari şüpheli Y.M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

"YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Y.M.B.'nin poliste daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin asıl hedefinin C.T. olduğunu ancak tanımadığı kişiyi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.