Esenyurt'ta pisi pisine ölüm! Tetiği çeken suç makinesi çıktı
Esenyurt'ta bir kişi hiç ilgisi olmayan bir kavgada öldürüldü. Polis cinayet zanlısını yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlının 21 suç kaydı var.
Esenyurt'ta bir kişi yanlışlıkla vurularak yaşamını yitirdi.
Olay 26 Nisan günü Esenyurt'ta meydana geldi. Sokakta yaşanan bir kavga sırasında yoldan geçen Seyit Ahmet Şanver (22) vurularak ağır yaralandı.
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
PİSİ PİSİNE ÖLÜM!
Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in hiç ilgisi olmayan bir kavga sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi.
Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen C.T.'yi (48) gözaltına alarak ifadesine başvurdu.
C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını bir gün önce şüpheli Y.M.B.'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu anlattı.
Şüphelinin bir süre sonra kendisini telefonla arayarak unuttuğu eşyasını kendisine getirmesini istediğini anlatan C.T., "İşim var. Sonra getiririm." cevabını verdiğinde aralarında tartışma yaşandığını söyledi.
"SİLAH PATLADI, BİR KİŞİ YERE DÜŞTÜ"
Olay günü bir kafede otururken şüphelinin yanına geldiğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan C.T'nin., "Biz boğuşurken bir anda elindeki silah patladı. O sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yere düştü." dediği öğrenildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından adliyeye götürülen C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TETİĞİ ÇEKEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın firari şüphelisi Y.M.B.'yi yakalamak için operasyon yapıldı.
Polis ekipleri şüphelinin kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi.
Evde kimse bulunmazken yapılan aramada iki büyük el çantası içinde, 22 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilogram 929 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polisin sürdürdüğü operasyonlarda firari şüpheli Y.M.B. yakalanarak gözaltına alındı.
"YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Y.M.B.'nin poliste daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi.
Polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin asıl hedefinin C.T. olduğunu ancak tanımadığı kişiyi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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