Esenyurt'ta polise saldıran şüphelilere gözaltı
İstanbul Esenyurt'ta polislere saldıran 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kişi tutuklandı.
Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçtı.
Polis ekiplerince yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu durdurulan araçtan inen şahıslar görevli memurlara saldırdı.
Şüpheliler S.A. (58), M.A. (60), F.G. (33), F.A. (35), A.G. (37) ve Y.G. (39) olay yerinde gözaltına alındı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Polis Adliye
- İstanbul Esenyurt