Esenyurt'ta rezidans asansöründe taciz: Kargocu tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kargo şirketi çalışanı, asansörde bir kadını taciz etti.

Olay, geçen salı günü İnönü Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı.

İddiaya göre, siteye kargo teslimatı bahanesiyle gelen kargo görevlisi, asansöre beraber bindiği 24 yaşındaki kadını taciz etti.

R.L. isimli tacizcinin saldırısı, kadın asansörden indikten sonra da devam etti.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi sonrasında paniğe kapılıp kaçan tacizci ihbar üzerine yapılan araştırma sonucundan polis tarafından yakalandı.

R.L. isimli kargo şirketi görevlisi 17 Temmuz Perşembe günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan cezaevine konuldu.