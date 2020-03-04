Esenyurt'ta rezidansta bomba süsü verilmiş düzenek bulundu

İstanbul'da bir rezidansta bomba düzeneği süsü verilmeiş çakmak gazı tüpleri bulundu. Olay yerine uzman ekip herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı 04.03.2020 - 19:06

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İstanbul, Esenyurt'ta bir rezidansta bavul ve poşetleri dışarı çıkaran emlak firması çalışanları, bir bavulun içinde koli bandıyla sarılarak bomba düzeneği süsü verilmiş çakmak gazı tüpleriyle karşılaştı. Dairenin boş olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesinin ardından, olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Düzeneği inceleyen uzman ekip, herhangi bir olumsuzluk bulunmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. İncelemenin ardından polis ekiplerince alınan düzenek, emniyete götürüldü.

Söz konusu daireyi birkaç ay önce boşaltan kişinin herhangi bir suç kaydı olmadığını tespit eden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

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