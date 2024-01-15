Esenyurt'ta rögar kapağı patladı, evleri su bastı

İstanbul Esenyurt'ta rögar kapağının patlaması iki evi su bastı.

Yeşilkent Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında 2022 Sokak'ta bulunan İSKİ’ye ait rögar kapağı patladı.

Rögardan fışkıran pis su yakındaki iki eve doldu.

Evlerde hasar meydana gelirken, çoğu eşya da kullanılamaz hale geldi.



Evi hasar gören Dilek Sural, “İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor. Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı." dedi.

Diğer evin sahibi Sibel Karadeniz, ise "Arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur. Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şuanda mağduruz." ifadelerini kullandı.