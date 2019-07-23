İstanbul'da Esenyurt İnönü Mahallesi'nde iddiaya göre, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan anne ve kızının evine genç kızın eski erkek arkadaşı geldi.



Anne ve saplantılı şekilde aşık olduğu eski kız arkadaşı Kübra G. ile tartışan şüpheli, yanında getirdiği silah ile ateş etti. Genç kızı kalçasından, araya giren annesini ise bileğinden yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızını aynı ambulans ile hastaneye kaldırdı.



Anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.