Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA 25.06.2020 - 17:27 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 17:39

Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt'ta 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel baskınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALİMATI

Başsavcılık, ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi. Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

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