Esenyurt'ta servis midibüsü gişelere çarptı: 7 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü gişelere çarptı. Kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 00.00 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt gişelerinde meydana geldi. N.A. idaresindeki 34 LRG 874 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan biri ağır 7 kişi yaralandı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından midibüsten çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Midibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.