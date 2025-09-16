Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı anne yaralandı, bebeği hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak’ta ilerleyen N.A. idaresindeki servis minibüsü, anne S.K.(33) ile 1 yaşındaki oğlu A.K.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde, 1 yaşındaki bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı anlaşılan anne S.K. ile kaza sonrasında şoka giren minibüs şoförü N.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba ise gözyaşlarına boğuldu.

Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

