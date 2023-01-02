Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarıldı, sahibi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta köpeğine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan Çinli R.H. gözaltına alındı. R.H'nin evinde bulunan iki köpeğin koruma altına alındığı açıklandı.

Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarıldı, sahibi gözaltında

'ta yaşadığı dairede köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H., polis tarafından gözaltına alındı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından site önünde toplanan hayvanseverler, gözaltına alınan R.H.'ye tepki gösterdi. 

Olay, Esenyurt'ta bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki bir dairede yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H.'nin köpeğine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarıldı, sahibi gözaltında - 1

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Olayı duyan hayvanseverler ise sitenin önünde toplandı.

Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarıldı, sahibi gözaltında - 2 Köpeğine şiddet uygulamakla suçlanan R.H. gözaltına alındı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroya bağlı polis ekipleri, siteye gelerek köpeğe şiddet uygulayan R.H.'yi gözaltına aldı. Şiddet gören , belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İkamette yer alan 2 köpek belediye görevlilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında adli işlem başlatılan şahıs, 02.01.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

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