Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada kan döküldü.



Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 879. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavga, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çatışmada Selami A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.



Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.