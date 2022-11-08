Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 4 yaralı

'ta akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada kan döküldü.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 879. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavga, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü 4 yaralı - 1

Çatışmada Selami A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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