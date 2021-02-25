Esenyurt D-100 yan yolda silahlı kavga: 4 yaralı

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, D-100 karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi silahla vurularak yaralandı.



Yaralılardan 3'ü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine, diğeri bölgede bulunan özel bir hastaneye götürüldü.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.