Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Esenyurt'ta sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Y. hayatını kaybetti. 

Olay, 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, sokakta yürüyen İbrahim Y.'ye düzenledi. Olayın ardından saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...