Esenyurt'ta silahlı saldırı: Plakası bantlı arabayla kurşun yağdırdılar
14.03.2026 10:21
Saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını bantla kapattığı belirlendi.
İstanbul'da iki saldırgan plakasını bantla gizledikleri bir arabayla iş yerine ateş açtı. Saldırganlar polis tarafından yakalandı.
İstanbul Esenyurt'ta iş yeri kurşunlayan iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yaptı.
ARABANIN PLAKASINI BANTLA GİZLEDİLER
Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polisler, şüphelilerin kaçtıkları güzergahı araştırdı.
Plakaları bantla gizlenen araç tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, daha sonra operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.