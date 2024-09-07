Esenyurt’ta silahlı şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi

Esenyurt'ta iki grup arasında kavgayı ayırmak için ikinci kez gelen polis ekiplerinin üzerine yürüyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, 3 kişinin gözaltına alındı.

Esenyurt’ta silahlı şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi

Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde 2 grup arasında telefon hırsızlığı nedeniyle kavga çıktı. Olay yerine gelen polislerin ayırdığı grup ekipler gittikten sonra tekrar kavga etmeye başladı.

Olay yerine tekrar gelen ekipleri kavgayı ayırmak istediği sırada grup içinde bulunan Erol Y. elindeki silahla polislerin üzerine yürümeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri hava ateş ederek Erol Y.’yi uyardı.

Erol Y. kaçmaya başladığı sırada polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Erol Y.’nin 18 suç kaydı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ayağından yaralanan Erol Y. ile abisi ve bir yakını gözaltına alındı. Erol Y.’nin ateş etmesi ve polis ekiplerinin Erol Y.’yi ayağından vurma anı güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.

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