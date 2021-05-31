Esenyurt'ta sokak ortasında öldüresiye dayak

Esenyurt’ta iki saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde dövdü.  "Namus meselesi" diyerek vatandaşları yaklaştırmayan saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA 31.05.2021 - 13:37

Esenyurt'ta sokak ortasında öldüresiye dayak

İstanbul Esenyurt'taki 'namus meselesi' kavgasında dayak yiyen bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerse polis ekiplerince yakalandı. 

Olay geçen akşam Kıraç Gazi caddesinde yaşandı. Ellerinde sopa bulunan iki kişi yakaladıkları bir adamı feci şekilde dövdü. 

Zanlılar araya girmek isteyen vatandaşları ise “namus meselesi karışmayın!” diyerek uzaklaştırdı.

KAFASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Dövülen adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı adamın kafatasında kırıklar tespit edildi.

Adamı feci şekilde döven iki kişi ise koşarak olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 saldırganı gözaltına aldı. Zanlıların polisteki sorgusu sürüyor.

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