Esenyurt'ta sokakta çıplak dolaşan kişi yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B., sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen adam adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta sokakta çıplak dolaşan kişi yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 234'üncü Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir kişi, çırılçıplak gezerken görüldü.

Edinilen bilgiye göre; psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek (38), aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp kendini sokağa attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B.'nin "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Güncel Dosya: Büyüyen sorun yaşlı bakımı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...