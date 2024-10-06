Esenyurt'ta sokakta çıplak dolaşan kişi yakalandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B., sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen adam adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 234'üncü Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir kişi, çırılçıplak gezerken görüldü.
Edinilen bilgiye göre; psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek (38), aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp kendini sokağa attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B.'nin "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- İstanbul Esenyurt