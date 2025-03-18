Esenyurt'ta sopalı mahalle baskını: Gençler birbirine girdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Şehitler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer gençlerin mahallesini sopalarla bastı.

Onlarca kişinin karıştığı kavgada sokak savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler, sokak aralarına kaçarak dağıldı.