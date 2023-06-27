Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran arıza/kesinti listesi

27 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesinti yaşanan ilçeler arasında dikkat çekenlerden biri de Esenyurt. Sabah saatlerinden bu yana kesinti yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Peki, Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran arıza/kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin () resmi internet sitesinden yer alan bilgilere göre bazı bölgelere su verilemeyecek. İşte, İSKİ 27 Haziran hakkında ayrıntılar...

İlçe :
Etkilenen Mahalleler : MEHTERÇEŞME MAH,YEŞİLKENT MAH,GÜZELYURT MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2023-06-27 16:39:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2023 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ALTINTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-06-27 17:06:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : AYDINTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-06-27 16:56:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2023 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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