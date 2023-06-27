Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran arıza/kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yer alan bilgilere göre bazı bölgelere su verilemeyecek. İşte, İSKİ 27 Haziran su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : MEHTERÇEŞME MAH,YEŞİLKENT MAH,GÜZELYURT MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2023-06-27 16:39:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2023 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ALTINTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-06-27 17:06:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : AYDINTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-06-27 16:56:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2023 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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