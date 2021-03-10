Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü

İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle kavga eden bir kadın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Sevcan Demir isimli kadın dini nikahlı olduğu öğrenilen Kenan Danış ile gece tartışmaya başladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler genç kadına şikayetçi olup olmadığını sordu. Kadının şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri evden ayrıldı.

Ekiplerin ayrılmasının ardından çiftin arasında yeniden tartışma başladı. Bu esnada Sevcan Demir henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten 4'üncü kattan apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına müdahale etti. Hastanaye kaldırılan 23 yaşındaki kadın tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, genç kadının dini nikahlı eşi Kenan Danış'ı gözaltına aldı.