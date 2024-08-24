Esenyurt'ta şüpheli ölüm

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evde yaşayan Büşra Kocagöz'ün ablası, sabah erken saatlerden itibaren aradığı kardeşine uzun süre ulaşmadı.
Endişelenen abla durumu yetkililere haber verirken, daireye giren itfaiye ekipleri Kocagöz’ün cansız bedenini buldu.
Genç kızın birlikte yaşadığı erkek arkadaşının şehir dışına çıktığı öğrenildi.
Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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