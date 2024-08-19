Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı: Polis sokakta önlem aldı

İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde, iddiaya göre, mahallede bulunan bir kasap dükkanında iki kız çocuğu, dükkan sahibi Y.E. tarafından tacize uğradı.

Çocukların bağırması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar işyerine girdi. Öfkeli kalabalık ile dükkan sahibi arasında arbede yaşandı.