Esenyurt'ta taksicilere taşlı saldırı

İstanbul'da iki taksici taşlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir taksicinin önünü kesen otomobildeki kişi ya da kişiler, taksi şoförüne saldırdı.



Olay yerinde duran ikinci bir taksiye de taşla saldıran kişi, bir taksicinin bacağından yaralanmasına neden oldu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bacağından yaralanan taksici de tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Taksilerde ise maddi hasar meydana geldi.



Yaralanan taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay sonrası kaçan saldırgan için yakalama çalışmaları devam ediyor.