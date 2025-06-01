Esenyurt'ta tehdit ve şantaj: İsteğine yanıt alamadı, arabasını yaktı
Esenyurt'ta bir kişi, iş anlaşmazlığı yaşadığı Erhan Ç.'den önce para istedi, ardından tehdit mesajları gönderdi. İsteğine yanıt alamayan Ömer Ç. isimli kişi, Erhan Ç.'nin aracını ateşe verdi.
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, iş anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi ölümle tehdit edip otomobilini yaktı.
Olay, 31 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; inşaat ve emlak işiyle uğraşan Erhan Ç., bir süre önce Ömer Ç. ile tanıştı. Ömer Ç., çevresinde gördüğü emlak işlerini Erhan Ç.'ye yönlendirerek satışlardan komisyon alıyordu.
Birkaç görüşmeden sonra Erhan Ç., Ömer Ç. ile artık görüşmek istemedi.
Bunun üzerine Ömer Ç., Erhan Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etmeye başladı.
Erhan Ç.'den para talep eden Ömer Ç., istediği parayı anlayınca Erhan Ç.'nin evinin önüne geldi.
Şüpheli, Erhan Ç.'nin otomobilinin sürücü koltuğu tarafında bulunan camı kırarak yanıcı maddeyi aracın içine attı.
Araç alev alev yanarken şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Alevlerin yükselmesiyle birlikte aracın lastikleri patladı. Patlama sesine uyanan Erhan Ç., aracına yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaparak 112'yi arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"ISRARLA WHATSAPP'LA ARIYORDU"
Aracı yakılan Erhan Ç., Ömer Ç.'nin kendisini tehdit edip, haraç istediğini anlattı.
Erhan Ç., "Normalden beni aramasını istiyordum ama o ısrarla Whatsapp üzerinden benimle iletişime geçiyordu. Yüz yüze görüştüğümüzde sana söylerim diyordu. Bu şekilde sürekli beni rahatsız ediyordu." dedi.
"ORGANİZE ÇALIŞIYORLAR"
Kendisine şantaj da yapıldığını anlatan adam, "Bunlar organize bir şekilde çalışıyor, tek değildir. Polis merkezine giderek durumu izah ettim. Can güvenliğimin olmadığını düşündüğüm için koruma talep ettim. Kendisinden şikayetçi oldum." şeklinde konuştu.
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