Esenyurt’ta tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı tekel bayisinde, olaydan yaklaşık 2,5 ay önce de kavga yaşandığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esenyurt’ta tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile etmesi yer alıyor.

Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.

OLAY

'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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