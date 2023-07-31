Esenyurt'ta tekel bayisinde silahlı saldırı: Zanlılardan biri daha yakalandı

İKİ ZANLI YAKALANDI



Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı.

Zanlılardan M.Ö. ve S.Ö. polis ekiplerince yakalarınker, firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede, 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulundu. Olayın yaşandığı işletmede ayrıca 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirildi.

CİNAYETİN NEDENİ 600 BİN TL BORÇ MU?



Yunus Emre Erzen'in ağabeyinin silahla daha önce saldırganlardan birini yaraladığı bu nedenle iki taraf arasında husumet bulunduğu belirtildi.



Halk TV'ye konuşan baba Cantürk Erzen, aldığı inşaat demiri nedeniyle zanlılara 600 bin lira borcu olduğunu, olayın yaşandığı gün kendisine icra takip yazısının ulaştığını söyledi. Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşım yapan Erzen, duruma tepki gösterdiğini ancak küfür veya hakaret etmediğini belirtti. “Çocuğumu ve arkadaşını nasıl öldürdüler halen aklım ermiyor." dedi.

