Esenyurt'ta tekel bayisinde silahlı saldırı: Zanlılardan biri daha yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, cuma gecesi bir tekel bayiinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iki kişi yakalandı.
Olay, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi.
İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER
Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.
Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da iş yerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.
İKİ ZANLI YAKALANDI
Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı.
Zanlılardan M.Ö. ve S.Ö. polis ekiplerince yakalarınker, firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede, 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulundu. Olayın yaşandığı işletmede ayrıca 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirildi.
CİNAYETİN NEDENİ 600 BİN TL BORÇ MU?
Yunus Emre Erzen'in ağabeyinin silahla daha önce saldırganlardan birini yaraladığı bu nedenle iki taraf arasında husumet bulunduğu belirtildi.
Halk TV'ye konuşan baba Cantürk Erzen, aldığı inşaat demiri nedeniyle zanlılara 600 bin lira borcu olduğunu, olayın yaşandığı gün kendisine icra takip yazısının ulaştığını söyledi. Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşım yapan Erzen, duruma tepki gösterdiğini ancak küfür veya hakaret etmediğini belirtti. “Çocuğumu ve arkadaşını nasıl öldürdüler halen aklım ermiyor." dedi.
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