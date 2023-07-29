Esenyurt'ta tekel bayisinde silahlı saldırı: Zanlılardan biri yakalandı

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER



Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da iş yerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor. ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI



Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. Zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalarınker, firari üç küşünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede, 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulundu. Olayın yaşandığı işletmede ayrıca 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirildi.