Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Esenyurt'ta beş katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan , itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın - 1 Ekipler yangına müdahale ediyor

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülürken çatıda ve en fabrikanın üst katında maddi hasar meydana geldi.

Ekipler soğutma çalışması yapıyor.

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