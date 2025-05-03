Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın

Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın , itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken çatıda ve en fabrikanın üst katında maddi hasar meydana geldi.



Ekipler soğutma çalışması yapıyor.