Esenyurt’ta temizlik kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1820. Sokak’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen Neşe D. (35)'ye yoldan geçen belediyeye ait temizlik kamyonu çarptı. Neşe D. çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalarak sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralanan Neşe D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

