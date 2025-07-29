Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan kişilere gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin metruk bir alanda uyuşturucu madde kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği şeklinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, Akşemsettin Mahallesi'ndeki boş arsada uyuşturucu madde kullanan kişilerin N.K, E.T, M.G, A.T. ve O.B. olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.