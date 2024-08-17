Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan satıcı suçüstü yakalandı

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli suç üstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira para ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan satıcı suçüstü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Çocuklara madde ticareti yapılıyor' ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli Diyar T.'yi takibe alarak çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından uyuşturucu madde satışı yapan, aynı zamanda üreterek ticaretini yaptığı tespit edilen Diyar T. yakalandı. Öte yandan suça bulaştırıldığı belirlenen M.K. isimli çocuk işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Yakalanan şüpheli Diyar T.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu hap, 2 adet telefon ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında Diyar T. adliyeye sevk edildi.

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