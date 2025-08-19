Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 207 kilogram metamfetamin uyuşturucu ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu.
Yerlikaya operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını da kaydetti.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;
❌ 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile
❌98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik
⚠️Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.🇹🇷
Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 19, 2025
❌ 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile
❌98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik❗️
⚠️Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı… pic.twitter.com/fyQTg1Az7h
- Etiketler :
- Haberler -
- Esenyurt
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Uyuşturucu