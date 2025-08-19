Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 207 kilogram metamfetamin uyuşturucu ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu.
Yerlikaya operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını da kaydetti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;

❌ 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile

❌98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik

⚠️Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

