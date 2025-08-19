Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını da kaydetti.



Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;



❌ 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile



❌98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik



⚠️Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.



EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.🇹🇷



Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."