Esenyurt'ta vahşet: Kedinin çenesini kırıp dilini kestiler

"KAYBOLAN BAŞKA KEDİLER DE VAR"



Kediyi çöpte bulan Birgül İnce, "Çöpte üzerinde çenesi dağılmış, perişan halde neredeyse ölmek üzereyken buldum. Çok kötüydü hali. İki gece benim evimde kaldı. Birkaç yere götürdüm tedavi ettirmeye çalıştım. Bir kliniğe götürdüm çok fazla para istediler." dedi.



Bunun için bir sponsor arayışına girdiğini anlatan İnce, "Sağolsun Hande Yener sayesinde, onun yönlendirdiği kliniğe onun desteğiyle yatırdık. 26 Temmuz ya da 27 Temmuz'da yatırdık. Çene ameliyatı oldu." dedi.



Bu süreçte karakola başvurduğunu ve kamera kayıtların incelemesi için başvuruda bulunduğunu ifade eden İnce, "Çünkü başka kediler de kayboldu burada. Aynı şeyin onların da başına geldiğini düşünüyorum. Burada esnafların kamerası var. Polisin geldiği tarihte 16. ya da 17. gündü artık buradaki kameralar silinmişti. Dilekçe vermeme rağmen gerekli tarihte gelinmedi." dedi.



Kedinin ameliyattan sonra toparladığını ve iyi olduğunu söyleyen İnce, "Ameliyattan sonra baya klinikte kaldı. Değerleri iyiydi. Bizi aradılar karaciğer ve böbrek kötüleşti diye. Ertesi gün cenazesini aldık. Dilinin kesildiğini veteriner söyledi. Benim ilk başta haberim yoktu. Çeneye insan kaynaklı darbe olduğunu düşündüm çünkü araba olsa ölürdü. Hamile bir hayvan vardı o da kayıp. Burada yaşayan birkaç hayvan daha vardı. Uzun süredir o canlılar da kayıp." şeklinde konuştu.



"CEZALANDIRILMASINI İSTERİZ"



Olayla ilgili tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, kediye böyle birşey yapan caninin bir an önce yakalanmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet Kayagül, "Böyle bir şey varsa çok kötü bir şey, tabiki cezalandırılmasını isteriz. Ama kim cezalandıracak ki?" dedi. Esma Ece ise, "Görsem tabi çok kızarım. Hayvanlar bizim için çok önemli. Biz canlıyız, onlar da canlı. Onlara iyi bakmalıyız" diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin