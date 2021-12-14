Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk yaşamını yitirdi

Esenyurt, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın Suriyeli ailenin yaşadığı bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



VİDEO: NTV EKİBİ OLAY YERİNDE

ANNE VE BİR ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU



6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud'un (1) hayatını kaybettiği belirlendi.



4 çocuğun hayatını kaybettiği yangında olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çocuklardan geriye kalan ayakkabılarının fotoğrafı ise yürek burktu.

ESENYURT’TA YANGIN FACİASI: 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK BÖYLE KURTARILDI