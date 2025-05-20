Esenyurt'ta yangın: Panik yapan kadın 8. kattan atladı
Esenyurt'ta 11 katlı binanın 8. katında yangın çıktı. Alevler daireyi sararken, panik yaparak aşağıya atlayan kadın ağır yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8. KATTAN ATLADI
Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. (37) isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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