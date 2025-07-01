Esenyurt'ta yardım çığlığı: Mahalle ayağa kalktı

Esenyurt'ta ailesine saldıran bir kişi, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre bir kişi, evinde anne, baba ve eşine şiddet uyguladı.

Bu sırada eşi cama çıkarak "Yardım edin." diye bağırdı.

Yardım çığlığını duyan mahalleli hemen polise haber vererek duruma müdahale etmek istedi.

O sırada bıçakla sokağa inen adam, etraftakilere saldırdı.

Polisin gelmesiyle gözü dönmüş adam, güçlükle gözaltına alındı.